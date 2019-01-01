التعاون يفقد أهم لاعبيه قبل مواجهة الهلال

التعاون سوف يواجه أزمة قبل لقاء الهلال

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يستعد التعاون لمواجهة الهلال السعودي مساء اليوم، الخميس، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون إبراهيم الزبيدي، الظهير الأيسر.

اللاعب غاب عن التدريبات الجماعية يوم الإثنين الماضي بسبب الإصابة ولم يتمكن من التعافي قبل اللقاء.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي التعاون عن استمرار غياب الزبيدي عن تدريبات الفريق والتواجد في العيادة الطبية بسبب الإصابة بشد في عضلة الساق.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية في تقرير لها صباح اليوم، الخميس، أنّ فترة غياب الظهير الأيسر للتعاون سوف تستمر لعدة أيام وقد يعود أمام الاتحاد .

وقرر المدرب استبعاده من لقاء الهلال حتى لا تتفاقهم الإصابة وسوف يدرس إمكانية مشاركته في الجولة المقبلة.

التعاون يأتي في المركز العاشرة بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط فقط بينما يتصدر الزعيم الدوري بواقع 10 نقاط وذلك بعد مرور 4 جولات.