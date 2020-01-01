التعاون يستهدف التعاقد مع فيلانويفا بعد اقتراب رحيله عن الاتحاد

فيلانويفا قد يحل بدلاً من المدافع ماتشادو في صفوف التعاون

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي التعاون تستهدف التعاقد مع اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب نادي الاتحاد الحالي وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب القنوات الرياضية السعودية فأن اللاعب دخل ضمن اهتمامات إدارة سكري القصيم، بعدما تأكد خروجه من نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية.

التقارير كانت قد أكدت خروج اللاعب التشيلي من حساب المدير الفني الهولندي تين كات مدرب العميد، بسبب عدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي للفريق.

وأضافت التقارير أن فيلانويفا قد يحل بدلاً من المدافع ماتشادو في صفوف التعاون في حال التوصل إلى اتفاق نهائي معه.

ويمتد عقد فيلانويفا مع الاتحاد حتى نهاية الموسم الجاري 2019\2020، ودخل اللاعب فترة الانتقالات الحرة ويحق له التوقيع لأي نادي حاليًا.

جماهير العميد كانت قد دشنت، هاشتاج "وداعا فيلانويفا"، عبرت فيه عن حزنها لرحيل النجم التشيلي بعد 4 مواسم دعم فيه الفريق، قدم فيه الكثير للعميد.

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وأعربت الجماهير عن شكرها للاعب بعد 4 سنوات من العطاء والوفاء، واحترام النادي، حيث لم يساوم الاتحاد، وكان مثال مميز للاحتراف والانضباط، ولم يثير أي مشكلة تضر بالنادي.