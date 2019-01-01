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التعاون يتعاقد مع البرازيلي بيترولينا من آفيش البرتغالي

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تدعيم جديد في صفوف التعاون السعودي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

نجحت إدارة نادي التعاون، في التعاقد مع البرازيلي، نيلدو بيترولينا، لاعب وسط فريق ديسبورتيفو آفيش البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

التعاون أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع نيلدو بيترولينا لمدة موسم ونصف، بمدينة دبي الإماراتية.

وحضر التوقيع أمين عام نادي التعاون عبد العزيز الروضان، حيث قام اللاعب بالتوقيع على عقد يمتد حتى صيف 2020.

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اللاعب صاحب الـ32 عامًا شارك مع فريقه ديسبورتيفو آفيش في 18 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع مثلهم.

ويسعى التعاون لمواصلة النتائج الإيجابية التي يحققها في الموسم، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 25 نقطة.

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