فيديو | التعاون يفسخ تعاقده مع كارتيرون بالتراضي والمدرب في طريقه للقاهرة

المدرب الفرنسي في طريقه للعودة مرة أخرى للزمالك

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي التعاون السعودي قد أنهى تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي، بناء على رغبة المدرب، عقب مباراة الفريق أمام أبها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

كارتيرون قاد التعاون لتحقيق الفوز على أبها بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه "الدوري مع وليد"، إلى أن التعاون قام بفسخ التعاقد مع كارتيرون، بناء على رغبة المدرب، وأن المدرب في طريقه إلى العاصمة المصرية القاهرة لتدريب الزمالك المصري.

الفراج تابع: "المدرب الجديد للتعاون سيصل غدًا الخميس ومساعديه، والشرط الجزائي نصف مليون دولار وتنازل عنه المدرب، من أجل تدريب الزمالك".

الإعلامي الرياضي أشار إلى أن نادي الزمالك سيصدر بيانًا رسميًا يعلن خلاله عن التعاقد مع باتريس كارتيرون، من أجل تدريب الفريق خلال الفترة القادمة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن كارتيرون سيعود مرة أخرى لتدريب الزمالك، مع اقتراب إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الحالي للفريق الأبيض.

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