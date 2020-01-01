التعاون عن علاج النصر لتاوامبا: قادرون على علاج أي لاعب

رفض نادي التعاون السعودي عرض النصر لعلاج الكاميروني تاوامبا؛ مهاجم السكري، بعدما تسبب مدافع العالمي عبد الله مادو في إصابته.

الكاميروني خرج مصابًا خلال مواجهة النصر في كأس السوبر السعودي، إثر تدخل عنيف من مادو على قدم اللاعب.

وأثبتت الفحوصات حدوث كسر في الشظية وتمزق في الكاحل، ليتأكد غيابه عن الملاعب فترة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر.

وقال علي التويجري؛ رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي القصيمي، خلال حواره مع صحيفة "الرياضية": "إصابة تاوامبا قوية، لكنه سيعود قريبًا بإذن الله بعد تلقي العلاج والتأهل، نحن حريصون عليه كثيرًا، ونعمل على توفير كافة احتياجاته من أجل أن يعود سريعًا".

وأضاف: "المتحدث الرسمي باسم التعاون عبد الله اليوسف رد على عرض النصر علاج اللاعب بالشكل المناسب، وأشكرهم على هذه المبادرة الطيبة، لكننا في التعاون قادرون على التكفل بعلاج أي لاعب في فريقنا، مهما كان ثمن ذلك".