فيديو - احتفال غريب يتسبب في طرد لاعب التعاون

هيلدون سجل هدفًا ثم لحقه الحكم بالكارت الأحمر

تلقى هيلدون أوجوستو؛ محترف التعاون السعودي، البطاقة الحمراء، خلال ديربي القصيم أمام الرائد اليوم الأربعاء، في اللحظات الأخيرة من اللقاء، ضمن مؤجلات الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

السكري أنهى الوقت الأصلي بالتقدم بثنائية مد الله العليان وعبد المجيد السواط في الدقيقتين 2 و18، قبل أن يتلقى العليان الإنذار الثاني ثم الطرد في الدقيقة 62.

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ولحق بالعليان، رفيقه هيلدون في الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعدما سجل الهدف الثالث للتعاون من ضربة جزاء، على إثر طريقة احتفاله بالهدف.

محترف السكري اتجه صوب المدرجات مرتديًا قناع الشخصية الكارتونية "الرجل العنكبوتي"، ليشهر حكم المباراة الإنذار الثاني في وجهه وبالتبعية الكارت الأحمر.

لحظة طرد حكم المباراة لاعب التعاون "هيلدون راموس" بعد تسجيله الهدف الثالث#الرائد_التعاون pic.twitter.com/AV07oIPmHf — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 6, 2019

واستمر اللاعب في احتفاله بالطريقة نفسها عقب نهاية المباراة، حيث حمل ابنه، الذي حضر اللقاء من المدرجات، وارتدى القناع، للاحتفال مع الجماهير.

يذكر أن الفوز رفع رصيد السكري إلى النقطة 16 في المركز الخامس، بينما تجمد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.