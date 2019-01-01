بعشرة لاعبين - التعاون يفوز على الرائد بثلاثية نظيفة

التعاون ينتصر على الرائد بثلاثة أهداف دون رد

حقق فريق نادي التعاون، الفوز على مضيفه الرائد، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، باللقاء المؤجل من الجولة الرابعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

تقدم اللاعب مد الله العليان الهدف الأول للتعاون بالدقيقة الثانية من زمن المباراة، بعد انفراد بحارس الرائد، ليسجلها في المرمى معلنًا الهدف الأول لفريقه.

عبد المجيد السواط استطاع أن يعزز تقدم التعاون بالهدف الثاني، في الدقيقة 18 من زمن المباراة، بعد تمريرة رائعة من هيلدون، ليسدد الكرة بمهارة رائعة في المرمى.

وحصل مد الله العليان على كارت أصفر ثاني وكارت أحمر، في الدقيقة 62 من زمن المباراة، ليستكمل التعاون المباراة بعشرة لاعبين.

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وسجل ياسين برناوي الهدف الثالث للتعاون بالدقيقة 70، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد، ليلغي احتسابه، بداعي التسلل.

هيلدون راموس استطاع أن يسجل الهدف الثالث للتعاون بالدقيقة 90 من زمن المباراة، ليقود فريقه لانتصار كبير على الرائد.

التعاون رفع رصيده للنقطة 16 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 11 في المركز التاسع.