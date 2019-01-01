المتحدث الرسمي للتعاون يفسر البداية المخيبة في الدوري السعودي

التعاون بدأ بأداء ونتائج متواضعة لكنه بدأ يستعيد بريقه

أكد عبد الله اليوسف المتحدث الرسمي لنادي التعاون أن بداية الفريق المخيبة في الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين جاءت لعدة أسباب أبرزها عدم انتظام مبارياته، مؤكدًا أن الفريق بدأ طريق العودة وسيُحقق في النهاية أهدافه المرسومة.

وبدأ التعاون الموسم بجمع 4 نقاط فقط من مبارياته الأربعة الأولى، بالتعادل مع الحزم والفوز على العدالة والخسارة أمام الهلال والاتحاد، لكنه تمكن من جمع 12 نقطة من المباريات الخمسة الأخيرة في الدوري السعودي، بالفوز على أبها والفيصلي والشباب والرائد والخسارة أمام الأهلي.

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ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما نجح في التأهل لدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على اللواء 3-0.

صحيفة الاقتصادية السعودية نقلت عن اليوسف قوله عن وضع التعاون "ظهور الفريق في بداية الدوري بمستوًى فني منخفض يعود إلى الجدولة التي لم تكن مناسبة بالنسبة لنا وقد تخللها كثير من التوقفات التي بدأت بعد الجولة الأولى، لعبنا مباراة وتوقفنا ما أدى إلى عدم الانسجام، وبالتأكيد حصلت أخطاء".

أضاف "حققنا ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، كما تأهلنا إلى دور الـ 32 في كأس خادم الحرمين الشريفين في بداية حملة الدفاع عن اللقب، وبعدها منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة خمسة أيام، قبل استئناف التدريبات تأهبًا لمواجهة ضمك في الجولة العاشرة من الدوري السعودي".

"طموحنا كبير أن نستمر على المنوال نفسه وقادرون -بعون الله- ثم بجهود الجميع أن نحقق الأهداف المرسومة والمنافسة في بقية الاستحقاقات والبطولات المختلفة التي يشارك فيها الفريق".