بعد 42 يومًا - تاوامبا يدعم التعاون قبل لقاء الدحيل

المهاجم الكاميروني كان قد أصيب في يناير الماضي

شهد مران التعاون السعودي اليوم الأحد، عودة الكاميروني ليندر تاوامبا؛ نجم الفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي.

الكاميروني يغيب عن الملاعب منذ الخامس من يناير الماضي، بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة النصر في لقاء كأس السوبر السعودي.

وأصيب تاوامبا وقتها إثر تدخل عنيف من مدافع العالمي عبد الله مادو، ليتعرض لكسر في الشظية وتمزق في أربطة الكاحل، أجرى على إثره عملية جراحية.

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وشارك المهاجم الكاميروني في التدريبات الجماعية الليلة، استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، والمقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

سكري القصيم كان قد استهل مشواره في البطولة القارية بالفوز خارج أرضه أمام الشارقة الإماراتي بهدف وحيد، محققًا ثاني انتصار في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.

ويقتسم التعاون صدارة المجموعة الثالثة مع الدحيل برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وإن كان الفريق القطري يتفوق بفارق الأهداف، بينما يأتي الشارقة وبيرسبوليس الإيراني ثالثًا ورابعًا دون أي نقاط.