التعادل يحسم مواجهة نجوم البريميرليج ونجوم مانشستر سيتي في المباراة التكريمية لكومباني

نجوم الدوري الإنجليزي يتعادلون مع نجوم مانشستر سيتي بهدفين لمثلهما

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

انتهت المباراة التكريمية لفينسيت كومباني بين نجوم مانشستر سيتي ونجوم الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل بهدفين لمثلهما، في مباراة أقيمت من أجل أن يكرم أزرق مدينة مانشستر أسطورته البلجيكية.

وغاب فينسينت كومباني عن المباراة التي أقيمت من أجل تكريمه بداعي إصابته في الفخذ، والتي قد أثرت على مسيرته بشكل كبير نظرًا لتجددها أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.

وشارك كل من سيرخيو أجويرو ودافيد سيلفا وماريو بالوتيلي وجو هارت وسمير نصري وعدد من النجوم الآخرين ضمن فريق نجوم مانشستر سيتي والذي ضم أبرز اللاعبين الذين زاملوا كومباني وتمتعوا بعلاقة طيبة معه أثناء فترة تواجده في النادي.

بينما شارك سيسك فابريجاس وروبين فان بيرسي وروبي كين وجاري نيفيل وبول سكولز ومايكل كاريك وريان جيجز ومايكل أرتيتا وعدد من نجوم هذا الجيل في الفريق الذي شكل قوام نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب زلاتان إبراهيموفيتش عن المباراة رغم دعوته لها من قبل المنظمين، ولكنه لم ينسَ أن يرسل رسالة لفينسينت كومباني مفادها أنه أحد أفضل اللاعبين الذين مروا على هذا النادي والكرة الإنجليزية في الفترة الأخيرة.

وتقدم بيتروف مبكرًا لنجوم مانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتعادل روبي كين في الدقيقة الحادية والثلاثين لنجوم الدوري الإنجليزي.

وفي شوط المباراة الثاني تقدم روبين فان بيرسي بالهدف الثاني لنجوم الدوري الإنجليزي في الدقيقة الثامنة والأربعين، بينما عدل النتيجة لنجوم مانشستر سيتي بنياني في الدقيقة الثامنة والثمانين.

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ومرت المباراة في أجواء ودية مميزة ظهر فيها عدد من اللاعبين التاريخيين للبريميرليج وودعت جماهير ملعب الاتحاد أحد أساطير النادي في العصر الحديث.