التعادل السلبي يحسم مواجهة النصر والجزيرة في كأس الخليج العربي

قمة سلبية بين النصر والجزيرة

تعادل النصر مع الجزيرة، سلبيًا، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "آل مكتوم"، ضمن دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي.

وواصل النصر نتائجه السلبية، وفشل في تحقيق الفوز في المباراة الثالثة على التوالي حيث تلقى هزيمتين خلال الجولتين الماضيتين.

وشهدت المباراة محاولات بين الفريقين ولكن لم ينجح المهاجمين في الوصول للشباك ومساعدة فريقهم في خطف الـ3 نقاط من أجل تحسين ترتيبهم في المجموعة الأولى.

وحاول نيجريدو مهاجم النصر في خطف الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 62 بعد تمريرة ساحرة وضعته أمام المرمى ولكن تسديدته جاءت بعيدًا عن مرمى الجزيرة.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي واكتفى الفريقين بأخذ نقطة من المباراة التي أقيمت ضمن دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي.

وارتفع رصيد الجزيرة إلى 4 نقاط في المركز الخامس في المجموعة الأولى بعد تحقيق الفوز في مباراة وتعادل في مثلها والهزيمة في 2.

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وتواجد النصر في المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من 5 مباريات حيث حقق الفوز في لقاء واحد وتعادل في 2 وتلقى 3 هزائم.