التعادل السلبي يحسم مواجهة الاتحاد والتعاون

الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام التعاون

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعادل فريقي الاتحاد والتعاون، سلبيًا، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي أقيم على ملعب "الجوهرة".

وفشل الفريقين من الوصول إلى مرمى الفريق الأخر في أكثر من مناسبة في المباراة التي أقيمت في نهاية مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي.

وواصل اتحاد جدة في نتائجه المخيبة، وعدم العودة مرة أخرى لفريق النمور الذي كان ينافس على جميع البطولات السعودية في المواسم السابقة.

وفرض التعاون حصار على لاعبي الاتحاد طوال أوقات المباراة، حيث لم تنجح خطط بيليتش المدير الفني للإتي خلال اللقاء الذي أقيم على أرضه ووسط جماهيره.

وواصل الاتحاد تواجده في المراكز المهددة بالهبوط، في المركز الخامس عشر، برصيد 13 نقطة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 وتلقى هزيمة في 11.

وارتفع رصيد التعاون إلى 29 نقطة في المركز السادس، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 وتلقى 5 هزائم.