التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الدحيل والعربي في دوري نجوم قطر
تعادل الدحيل مع نظيره العربي، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري نجوم قطر، إيجابيًا بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل".
وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، خاصًة وأنهم من الفرق التي تنافس على لقب دوري نجوم قطر في الموسم الحالي بقوة مع السد والغرافة والريان.
وسجل التونسي يوسف المساكني لاعب الدحيل هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، بعد هجمة مرتدة أكثر من رائعة وانفرد بحارس مرمى وسجل الهدف بشكل رائع.
📹 فيديو | هدف #الدحيل الاول عن طريق اللاعب يوسف المساكني #الدحيل_العربي ١-٠— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) August 29, 2019
الأسبوع الثاني | #دوري_نجوم_QNB@DuhailSC pic.twitter.com/UHX3p9SMZn
وأحرز العربي الهدف الأول له عن طريق أرون جونارسون في الدقيقة 40 بتسديدة أرضية قوية من الناحية اليمنى مرت من الجميع ومن حارس مرمى الدحيل.
📹فيديو | هدف #العربي الاول عن طريق اللاعب ارون اينار#الدحيل_العربي ١-١— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) August 29, 2019
الأسبوع الثاني | #دوري_نجوم_QNB@alarabi_club pic.twitter.com/pUaB94ibXd
وبعد التعادل حاول الفريقي التفوق وخطف الثلاثة نقاط، ولكن لم ينجح لاعبيه من الوصول إلى المرمى ولم تكلل محاولتهم بالنجاح خلال الدقائق المتبقية.
ورفع الفريقين عدد نقاطهم إلى 4 نقاط بعد مرور جولتين من منافسات دوري نجوم قطر في الموسم الحالي.