التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الدحيل والعربي في دوري نجوم قطر

الدحيل والعربي يتعادلان في الدوري القطري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعادل الدحيل مع نظيره العربي، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري نجوم قطر، إيجابيًا بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل".

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، خاصًة وأنهم من الفرق التي تنافس على لقب دوري نجوم قطر في الموسم الحالي بقوة مع السد والغرافة والريان.

وسجل التونسي يوسف المساكني لاعب الدحيل هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، بعد هجمة مرتدة أكثر من رائعة وانفرد بحارس مرمى وسجل الهدف بشكل رائع.

وأحرز العربي الهدف الأول له عن طريق أرون جونارسون في الدقيقة 40 بتسديدة أرضية قوية من الناحية اليمنى مرت من الجميع ومن حارس مرمى الدحيل.

وبعد التعادل حاول الفريقي التفوق وخطف الثلاثة نقاط، ولكن لم ينجح لاعبيه من الوصول إلى المرمى ولم تكلل محاولتهم بالنجاح خلال الدقائق المتبقية.

ورفع الفريقين عدد نقاطهم إلى 4 نقاط بعد مرور جولتين من منافسات دوري نجوم قطر في الموسم الحالي.