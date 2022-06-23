تعرف على تصنيف المنتخبات العربية لشهر يونيو 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تصنيف المنتخبات لشهر يونيو، وذلك بعد انتهاء الأجندة الدولية، التي شهدت خوض جميع المنتخبات لمباريات، سواء ودية أو رسمية.

وشهد التصنيف تغييرات متفاوتة بين المنتخبات العربية، ما بين التقدم والتأخر في تصنيف الاتحاد الدولي.

ما هو ترتيب المنتخبات العربية الإفريقية؟

ويتصدر قائمة المنتخبات العربية في قارة إفريقيا المنتخب المغربي، الذي يحتل المركز الـ22 عالميًا برصيد 1558.9 نقطة، ويأتي بعده المنتخب التونسي صاحب المركز الـ30 عالميًا برصيد 1507.86 نقطة.

وتراجع المنتخب المصري في الترتيب العالمي، ليصبح في المركز الـ40 برصيد 1482.63 نقطة محتلًا المركز الثالث عربيًا، ثم الجزائر خامسًا برصيد 1480.59 نقطة، وفي المركز الـ41 عالميًا.

وفشل المنتخبين المصري والجزائري في التأهل إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تراجعهما في الترتيب العالمي والقاري.

ويتصدر ترتيب المنتخبات الإفريقية المنتخب السنغالي، ويأتي بعده المغرب وتونس بالمركزين الثاني والثالث، بينما يأتي منتخبي مصر والجزائر بالمركزين السادس والسابع بعد منتخبي نيجيريا والكاميرون أصحاب المراكز الرابع والخامس قاريًا.

ما هو ترتيب المنتخبات العربية في آسيا؟

يتصدر المنتخب القطري ترتيب قائمة المنتخبات العربية لقارة آسيا برصيد 1441.41 نقطة، محتلًا المركز الـ49 عالميًا والخامس عربيًا، ويأتي بعده المنتخب السعودي بالمركز الثاني آسيويًا والسادس عربيًا والـ 51 عالميًا برصيد 1435.74 نقطة.

المنتخب الإماراتي يأتي في المرتبة السابعة عربيًا برصيد 1346.09 نقطة، والمركز الـ69 عالميًا، ثم المنتخب العراقي بالمركز الـ70 عالميًا والثامن عربيًا.

المنتخب العماني يأتي في المركز التاسع عربيًا وال75 عالميًا، برصيد 1323.03 نقطة، ثم المنتخب البحريني في المركز الـ85 والعاشر عربيًا برصيد 1262.55 نقطة.

وعلى مستوى قارة آسيا، يتصدر المنتخب الإيراني ثم يأتي المنتخب الياباني والكوري والأسترالي بالمراكز من 2 إلى 4، والمنتخب القطري خامسًا والسعودية سادسًا والإمارات والعراق وعمان سابعًا وثامنًا وتاسعًا بالترتيب.

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