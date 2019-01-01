التشكيل المثالي – سيطرة جزائرية وسنغالية وظهور تونسي ونيجيري

التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن الاتحاد الأفريقي، التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي احتضنتها مصر طيلة الشهر الماضي، وحققها المنتخب الجزائري.

وتوج المنتخب الجزائري باللقب للمرة الثانية في تاريخه، وجاء في المركز الثاني المنتخب السنغالي، وثالثاً حل المنتخب النيجيري وفي المركز الرابع المنتخب التونسي.

وحصل المهاجم النيجيري إيجالو، على لقب هداف البطولة برصيد خمسة أهداف، وحصل الدفاع الجزائري على أقوى دفاع في البطولة.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي (الجزائر).

خط الدفاع: جاساما (السنغال) – ياسين مرياح (تونس) – يوسف سابالي (السنغال) – كوليبالي (السنغال).

خط الوسط: عدلان قديورة (الجزائر) – إدريسا جاي (السنغال) – إسماعيل بن ناصر (الجزائر).

خط الهجوم: رياض محرز (الجزائر)- ساديو ماني (السنغال) – إيجالو (نيجيريا).