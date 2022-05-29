التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022

تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-22.

تتجه أنظار الجماهير العربية والإفريقية على حد سواء مساء الإثنين إلى مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، لمتابعة المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-22، والتي تجمع بين الأهلي المصري والوداد المغربي.

الأهلي يدخل المباراة وعينه على حصد اللقب الحادي عشر في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا، والثالث على التوالي.

أما الوداد، فيسعى إلى حصد اللقب الثالث في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا، والثاني على حساب الأهلي بالذات، بعد أن حقق "وداد الأمة" الفوز على "المارد الأحمر" في نهائي 2017.

الأهلي يدخل المباراة وهو يفتقد لخدمات مدافعه محمد عبد المنعم، الذي تعرض لإصابة عضلية في الفترة الماضية.

أما الوداد، فيدخل نهائي دوري أبطال إفريقيا محرومًا من مهاجمه مؤيد اللافي، الذي يغيب عن الفريق منذ فترة طويلة.

لكن بعيدًا عن الغيابات، فإن الفريقين سيحاولان دخول المباراة بأفضل تشكيل ممكن، من أجل محاولة حصد اللقب.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي نتعرف على التشكيل المتوقع للأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

التشكيل المتوقع للأهلي

مع الغيابات التي يعاني منها الأهلي بسبب الإصابات، من المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني مدرب "المارد الأحمر" المباراة بالتشكيل التالي..

التشكيل: 4-3-3

محمد الشناوي

محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

عمرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي

أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر

التشكيل المتوقع للوداد

فيما من المتوقع أن يعتمد وليد الركراكي المدير الفني لنادي الوداد المغربي على التشكيل التالي أمام الأهلي ..

التشكيل: 4-3-3

أحمد رضا التكناوتي

يحيى عطية الله - أشرف داري - أمين فرحاني - أيوب العملود

أيمن الحسوني - يحيى جبران - جلال الداودي

زهير المترجي - مبينزا - بديع أووك

ما هو موعد مباراة الأهلي والوداد؟

تقام مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الإثنين 30 مايو 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.



