التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة المقاصة

الزمالك يسعى للفوز على المقاصة والابتعاد بالصدارة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "بتروسبورت".

وكان الزمالك قد تعادل أمام نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة الماضية التي كانت مؤجلة من الأسبوع التاسع من الدوري المصري.

واستقر جروس على تشكيل الزمالك أمام المقاصة حيث التشكيل المتوقع للأبيض سيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبدالغني – بهاء مجدي

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم أوباما

الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا – عمر السعيد – إبراهيم حسن