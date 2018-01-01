التشكيل المتوقع للزمالك في بداية المشوار الإفريقي أمام القطن التشادي
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الزمالك
عبده الليثي فيسبوك تويتر
استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، على تشكيل الفريق لمواجهة القطن التشادي، مساء اليوم، ببطولة الكونفدرالية.
ويستضيف الزمالك نظيره القطن التشادي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية على ملعب "بتروسبورت" في السابعة من مساء اليوم.
ويسعى الزمالك لانطلاقة جيدة في المشوار الإفريقي، لمحو الصورة التي ظهر بها الموسم الماضي والخروج من الدور الأول.
وجاء التشكيل المتوقع للزمالك على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش
الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز
الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود كهربا – مصطفى فتحي
الهجوم: كابونجو كاسونجو
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