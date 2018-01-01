التشكيل المتوقع للزمالك في بداية المشوار الإفريقي أمام القطن التشادي

الزمالك يسعى لبداية إفريقية قوية أمام القطن التشادي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، على تشكيل الفريق لمواجهة القطن التشادي، مساء اليوم، ببطولة الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك نظيره القطن التشادي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية على ملعب "بتروسبورت" في السابعة من مساء اليوم.

ويسعى الزمالك لانطلاقة جيدة في المشوار الإفريقي، لمحو الصورة التي ظهر بها الموسم الماضي والخروج من الدور الأول. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

تشكيل لجنة لاختيار لاعب الجولة والشهر بالدوري السعودي

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود كهربا – مصطفى فتحي

الهجوم: كابونجو كاسونجو