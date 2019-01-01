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كأس الاتحاد الأفريقي

التشكيل المتوقع للزمالك أمام اتحاد طنجة المغربي

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الزمالك
الزمالك كان قد تعادل خارج الديار أمام الفريق المغربي بنتيجة التعادل السلبي 0\0

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يلتقي نادي الزمالك مساء اليوم أمام نادي اتحاد طنجة المغربي في مواجهة قوية، وذلك من أجل حسم مقعد في دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك كان قد تعادل خارج الديار أمام الفريق المغربي بنتيجة التعادل السلبي 0\0، ويحتاج اليوم للفوز بأي نتيجة من أجل حسم التأهل.

الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، بنسبة كبيرة على تشكيل الفريق لمباراة اتحاد طنجة المغربي، والذي من المتوق أن يكون كما يلي :

اختيارات المحررين

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمد عبدالغني - حمدي النقاز.

خط الوسط: إبراهيم حسن - فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - محمود عبدالمنعم "كهربا".

خط الهجوم: عمر السعيد.

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