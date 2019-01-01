التشكيل المتوقع للزمالك أمام اتحاد طنجة المغربي

الزمالك كان قد تعادل خارج الديار أمام الفريق المغربي بنتيجة التعادل السلبي 0\0

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يلتقي نادي الزمالك مساء اليوم أمام نادي اتحاد طنجة المغربي في مواجهة قوية، وذلك من أجل حسم مقعد في دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك كان قد تعادل خارج الديار أمام الفريق المغربي بنتيجة التعادل السلبي 0\0، ويحتاج اليوم للفوز بأي نتيجة من أجل حسم التأهل.

الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، بنسبة كبيرة على تشكيل الفريق لمباراة اتحاد طنجة المغربي، والذي من المتوق أن يكون كما يلي : اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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السبت الكروي الجميل😍



البداية من 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 لدينا ديربي لندن 🔥

مرورًا بـ 🇫🇷 باريس على القمة وموناكو يحاول الهروب من القاع

ثم 🇪🇸 الملكي يحاول استعادة التوازن

في 🇩🇪 دورتموند متمسك بـ الصدارة

أما 🇮🇹 فـ روما وإنتر من أجل المراكز الأوروبية

والعرب في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية 🙏 pic.twitter.com/sxI4DkN81J — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمد عبدالغني - حمدي النقاز.

خط الوسط: إبراهيم حسن - فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - محمود عبدالمنعم "كهربا".

خط الهجوم: عمر السعيد.