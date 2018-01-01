السومة وغريب يقودان تشكيل الأهلي المتوقع أمام الشباب

الأهلي يسعى لتحقيق الفوز على الشباب في الدوري السعودي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يستعد أهلي جدة لمواجهة نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية"، مواجهة الأهلي والشباب، في تمام الساعة السادسة و25 دقيقة من مساء اليوم.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الشباب، لقطع نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، من أجل التقدم في ترتيب الدوري السعودي. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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ويأتي التشكيل المتوقع لبابلو جويدي المدير الفني لأهلي جدة لمواجهة الشباب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: محمد عبدالشافي – أليكسيس – محمد آل فتيل – سعيد المولد

الوسط: خواردو – جوزيف دي سوزا – حسين المقهوي – عبدالله السعيد

الهجوم: عبدالرحمن غريب – عمر السومة