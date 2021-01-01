التشكيل الأفضل أمام الأعلى أجرًا في العالم .. من أفضل؟

من الأفضل؟

في الحياة ، هناك العديد من الأشخاص الذين يكسبون أكثر بكثير مما يستحقونه بناء على أدائهم، وكرة القدم لا تختلف عن ما يحدث في العالم الأكبر.

وفي ذلك السياق، قامت صحيفة ماركا الإسبانية بعقد مقارنة بين أفضل 11 لاعبًا أداءً في كرة القدم مع الـ 11 لاعبًا الأعلى على مستوى الأجر.

الوكلاء الماهرون أو الأندية التي تدفع أكثر مما يجب هما سببان لوجود مثل هذه العقود الباهظة في كرة القدم، فضلاً عن الرغبة في تأمين مستقبل نجم شاب في طور التكوين.

عند المقارنة بين الاثنين، من الواضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين التشكيلتين، على الرغم من بعض التداخل في اختيار اللاعبين والأسماء المشتركة.

هناك خمسة لاعبين لا جدال فيهم بالنسبة لكلا الفريقين، لاعبون من الأفضل من وجهة نظر ماركا ومن الأعلى أجرًا في نفس الوقت، وهم سيرجيو راموس وفيرجيل فان ديك وكيفين دي بروين وليونيل ميسي ونيمار.

هناك أيضًا لاعبون شهدوا انخفاضًا واضحًا في أدائهم ولكنهم ما زالوا يتقاضون رواتبهم مقابل أسمائهم، مثل أنطوان جريزمان في برشلونة ودافيد دي خيا في مانشستر يونايتد وجاريث بيل المعار من توتنهام هوتسبر. ريال مدريد.

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التشكيل الأعلى أجرًا في العالم

التشكيل الأفضل في العالم وفقًا لاختيارات ماركا

وبعد استعراض الأسماء، التشكيل الأول والثاني أمامك، والكل له الحق في الاختيار، يمكنك مشاركة التشكيلتين مع أصدقائك واختيار التشكيل الذي تعتقد أنه أكثر قوة من الآخر.