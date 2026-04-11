التشكيلة المتوقعة لفريق PSV: بيتر بوس يمنح لاعباً فرصة الظهور لأول مرة في الدوري الهولندي

يستضيف فريق سبارتا روتردام يوم السبت فريق PSV بصفته بطل الدوري. ويضطر المدرب بيتر بوس إلى إجراء بعض التغييرات في تشكيلته. تبدأ مباراة سبارتا - PSV في الساعة 18:45 ويمكن مشاهدتها مباشرة على قناة ESPN 2.

لن يتمكن بوس من الاعتماد في روتردام على جيردي شوتن، وجوي فيرمان، وأرماندو أوبيسبو، وسيرجينيو ديست، وأنس صلاح الدين، وألاسان بليا، وروبن فان بوميل. لا يمثل ذلك كارثة كبيرة، حيث أن PSV قد حسم اللقب بالفعل.

يمنح مدرب PSV نيك أوليج فرصة اللعب ضد فريقه السابق. ستكون هذه أول دقائق لعب للحارس في الدوري. كيليان سيلديليا، وريان فلامينغو، وياريك غاسيوروفسكي، وماورو جونيور يشكلون دفاع PSV في ملعب "هيت كاستيل".

وبالتالي، لن يشارك فيرمان وشوتن في خط وسط إيندهوفن، مما يدفع غوس تيل إلى التراجع خطاً واحداً إلى الخلف. بول وانر وإسماعيل سايباري، اللذان سجلا هدفين ضد إف سي أوتريخت، هما العنصران الآخران في خط الوسط الثلاثي للزوار.

يمنح بوسز الفرصة لإسمير باجراكتاريفيتش (يمين) وكويهاب دريويش (يسار) لإثبات أنفسهما على الأجنحة في الهجوم. وبما أن تيل يبدأ كلاعب وسط، فإن ريكاردو بيبي سيشغل مركزاً أساسياً كقائد للهجوم.

وبذلك يتوج PSV بلقب بطل هولندا للمرة السابعة والعشرين ويمكنه إنهاء الموسم بهدوء. يحتل سبارتا المركز الثامن في الدوري الهولندي ويكافح بقوة للحصول على مكان في التصفيات المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

التشكيلة المتوقعة لـ PSV: أولي؛ سيلديليا، فلامينغو، غاسيوروفسكي، ماورو جونيور؛ وانر، سايباري، تيل؛ بايراكتاريفيتش، بيبي، دريويش.