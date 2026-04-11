التشكيلة المتوقعة لفريق فينورد: فان بيرسي يتخذ قرارًا بشأن فالينتي وهاج موسى

يستضيف فريق NEC، الذي يحتل المركز الثالث، فريق فينورد، صاحب المركز الثاني، يوم الأحد. ويواجه المدرب روبن فان بيرسي العديد من التحديات في الفترة التي تسبق هذه المباراة المهمة. تبدأ مباراة NEC - فينورد يوم الأحد الساعة 14:30 ويمكن مشاهدتها مباشرة على قناة ESPN 1.

أنيل أحمد هودزيتش ولوتشيانو فالينتي وأنيس حاج موسى ليسوا جاهزين للعب في ملعب دي جوفرت، مما يجبر فان بيرسي على اتخاذ قرارات صعبة في فينورد.

سيتولى القائد تيمون فيلينروثر حراسة المرمى لفريق روتردام. ويشكل ماتس ديل، وتسويوشي واتانابي، وتيس كرايفيلد، وجوردان بوس خط دفاع فينورد في المباراة الكبرى ضمن دوري فريندنلوتيري إيريديفيسي.

يستعد توبياس فان دن إلشوت، الذي جدد عقده مؤخرًا في ملعب دي كويب، لخوض أول مباراة له كأساسي مع فينورد. يكمل جاكوب مودر وأوساما تارغالين خط وسط فريق فان بيرسي. لا يزال إن-بيوم هوانغ وسيم ستاين غائبين بسبب الإصابة.

يحل غونسالو بورجيس محل هاج موسى الذي يعاني من عدم اللياقة البدنية، والذي غاب أيضًا الأسبوع الماضي عن مباراة فريق فينلو. يبدأ رحيم ستيرلينج في الجناح الأيسر، مع هداف الدوري الهولندي أياسي أويدا كقائد للهجوم في نيميغن.

لا يزال فينورد متقدماً بنقطة واحدة فقط على NEC، الذي يحلم باللعب في دوري أبطال أوروبا. في وقت سابق من هذا الموسم، خسر فينورد في مباراة مثيرة في ملعب دي كويب بنتيجة 2-4 أمام منافسه يوم الأحد.

التشكيلة المتوقعة لفيينورد: فيلينروثر؛ ديل، واتانابي، كرايفيلد، بوس؛ تارغالين، مودر، فان دن إلشوت؛ بورجيس، أويدا، ستيرلينج.