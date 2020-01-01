الترجي يُصعب مهمة شراء الهوني على الأندية الخليجية

الهوني من أبرز المهاجمين في شمال إفريقيا حاليا

رفعت إدارة نادي الترجي التونسي قيمة الشرط الجزائي للتخلي عن اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني إلى 2 مليون يورو، بعد ما قدم مستوى أكثر من ممتاز.

العديد من الأندية الخليجية أبرزها السد القطري والأهلي السعودي تسعى للحصول على خدمات النجم الليبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقدم الهوني مستوى أكثر من ممتاز مع الترجي التونسي في كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر الشهر الماضي وتوج بها ليفربول.

ابن الـ25 عامًا سجل أرقاماً قياسية وتاريخية ، حيث أصبح أول لاعب أفريقي ورابع لاعب في تاريخ مونديال الأندية يسجّل هاتريك بعد كل من سواريز ورونالدو و بيل.

الهوني قال في تصريحات صحفية رداً على هذا الأمر : "الآن أنا أركز مع نادي الترجي التونسي ونشارك في دوري أبطال أفريقيا بهدف التتويج والعودة إلى مونديال الأندية في النسخة القادمة".

اقرأ أيضًا - تعادل قاتل للفيحاء أمام العدالة بالدوري السعودي

وأضاف: "سوف أترك مسألة خروجي من الترجي لوكيل أعمالي واختيار الأفضل وأفكر في العودة إلى أوروبا ولن يغير المال طريقي تجاه هدفي".

النجم الليبي كان قد انضم إلى الترجي التونسي في يناير 2019 مقابل 500 ألف يورو قادماً من ديسبورتيفو أفيس حتى يونيو 2021.