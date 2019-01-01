الترجي في موقف صعب - إصابة الهوني والبدري يشارك غير جاهز

تعرض لإصابة شديدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اضطر معين الشعباني؛ المدير الفني للترجي التونسي، لإجراء تغيير مبكر خلال مواجهة مازيمبي الكونغولي، بعد إصابة حمدو الهوني؛ لاعب الوسط.

الفريقان يلتقيان على الملعب الأولمبي برادس، ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الهوني سقط مصابًا في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، بعد إصابته في كرة مشتركة وتدخل عنيف من كوامي؛ لاعب مازيمبي، على ساقه، في كرة كانت تستدعي الطرد، لكن بكاري جاساما؛ حكم اللقاء، اكتفى بإنذار اللاعب، لكن الهوني تحامل على نفسه بعد تدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

وفي الدقيقة 32، رفع اللاعب الراية وأعلن عدم قدرته على التحامل أكثر من ذلك، ليطلب الخروج.

بخروج الهوني نزل أنيس البدري، الذي غاب عن آخر أربع مباريات لباب سويقة، إثر الإصابة، بجانب أنه غير جاهز بشكل كامل حتى الآن، لكن الشعباني اضطر للدفع به.

يذكر أن الترجي كان قد توج بدلًا لدوري الأبطال العام الماضي بعدما تغلب على الأهلي المصري بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.