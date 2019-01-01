رسميًا - رفض طعن الوداد والترجي بطلًا لأفريقيا 2019

باب سويقة يتوج بطلًا للمرة الخامسة للنسخة نفسها من البطولة الأفريقية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أيدت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرار لجنة التأديب باعتماد الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2019.

ورفض لجنة الاستئناف الطعن الذي تقدم به النادي المغربي في السابع من إبريل الماضي، ضد قرار اللجنة التأديبية، الذي اعتبر وداد الأمة منسحبًا من لقاء إياب النهائي وعليه يحصد باب سويقة اللقب.

قرار اللجنة التأديبية شمل تغريم الوداد 20 ألف دولار على الانسحاب من النهائي، بجانب 15 ألف دولار لاستخدام جمهوره الألعاب النارية، بالإضافة إلى تغريم حمدي المدب؛ رئيس النادي التونسي 20 ألف دولار، لسلوكه غير الرياضي تجاه أحمد أحمد؛ رئيس كاف.

وشمل قرار التأديبية كذلك معاقبة الترجي باللعب دون جمهوره لمباراتين على أرضه، لاستخدام الألعاب النارية بشكل مبالغ فيه.

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🏆 We are THE CHAMPIONS again and again 🌍 We are AFRICA 🏆

❤️💛 We are TARAJI DAWLA ❤️💛🎶#TotalCAFCLChampion #TotalCAFCLFinal #ESTWACpic.twitter.com/EgopJWmEoP — Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) September 15, 2019

يذكر أن الأزمة تعود إلى الأول من يونيو الماضي بعدما قرر الفريق المغربي الانسحاب من لقاء الإياب، على الملعب الأولمبي برادس، وقتما كانت تشير النتيجة إلى تقدم باب سويقة بهدف وحيد.

ويرجع قرار الانسحاب اعتراضًا على بعض القرارات التحكيمية، بجانب تعطل تقنية الفيديو، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة في محاولة لإثناء الوداد عن قراره، إلا أن كاف اضطر في الأخير إعلان فريق الدم والذهب بطلًا.

وعاد كاف لتأييد موقف وداد الأمة، مقررًا إعادة المباراة ومطالبًا الترجي بإعادة الميداليات والكأس، وهو القرار الذي ألغته المحكمة الرياضية، محولة القضية إلى لجنة التأديب بالاتحاد الأفريقي.