من إدارة الترجي إلى الجمهور - عدد من الممنوعات في المونديال

باب سويقة يشارك في المونديال بصفته بطل أفريقيا 2019

أصدر مجلس إدارة نادي الترجي التونسي قرارًا يتضمن ما هو محذور على الجماهير، خلال كأس العالم للأندية قطر 2019.

باب سويقة نجح في حجز مقعده في مونديال الأندية بعدما حصد لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، اللقب الذي أحدث جدلًا واسعًا.

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وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي التونسي: "يعلم الترجي الرياضي التونسي أحبائه وكذلك عائلات وأصدقاء البعثة الرسمية للفريق في كأس العالم للأندية بقطر أن زيارة الوفد بمقر إقامته بالدوحة ممنوعة، وأن التمارين ستكون مغلقة بدون حضور الجمهور".

وأضاف: "هذا القرار يندرج في إطار تمكين الفريق من التركيز والاستعداد اللازم لهذا الموعد، ومؤكد أن أحبائنا وأفراد عائلات الفريق يهمهم نجاح الترجي ويتفهمون ويدركون أهمية وضرورة هذا الإجراء".

الترجي يستهل مشواره في كأس العالم بملاقاة الهلال السعودي؛ بطل دوري أبطال آسيا، في 14 من الشهر الجاري.

وتأهل الزعيم للمونديال بعدما حصد لقب البطولة الآسيوية على حساب أوراوا ريدز الياباني، بالفوز بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب النهائي.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من بينهما فلامنجو البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس على حساب ريفر بليت الأرجنتيني، في نصف نهائي المونديال.