رسميًا .. الاتحاد التونسي يقرر تجميد حكم كلاسيكو الترجي والنجم

كلاسيكو الكرة التونسية لم يمر مرور الكرام

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأحد، تجميد الحكم وليد البناني، على إثر ما حدث خلال لقاء الكلاسيكو بين النجم الساحلي والترجي.

الكلاسيكو أقيم أمس السبت، على الملعب الأولمبي بسوسة، ضمن الجولة الـ20 من الدوري التونسي للمحترفين، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

جوهرة الساحل تقدم أولًا بهدف مكرم البديري في الدقيقة 19، وتعادل باب سويقة في الدقيقة 2+90 بهدف طه ياسين الخنيسي.

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قرار الاتحاد التونسي ضم تجميد الحكم البناني حتى نهاية الموسم الجاري، بعد الاحتجاجات والانتقادات التي وجهها مسؤولو النجم إليه، مؤكدين تعرضهم لظلم تحكيمي فادح.

قيس عاشور؛ المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي، كان قد انتقد عدم تعيين أي حكم دولي لإدارة المباراة، خاصةً وأن البناني لم يدر أي مباراة بدوري الدرجة الأولى منذ عامين.

يذكر أن الترجي يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، بينما يأتي النجم الساحلي في المركز الرابع بـ34 نقطة.