بونجاح: الترجي فاز علينا في كل شيء وخليجي 24 أثر علينا

مهاجم السد يرى أن خليجي 24 أثر على لاعبي فريقه

يرى الجزائري بغداد بونجاح؛ مهاجم السد القطري، أن الترجي التونسي استحق الفوز على فريقه، مؤكدًا أنه تفوق عليه في كافة الجوانب.

باب سويقة هزم الزعيم بسداسية مقابل هدفين، على استاد خليفة الدولي، ليحتل المركز الخامس في كأس العالم للأندية قطر 2019. (طالع تقرير المباراة)

وقال بونجاح، في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة: "الترجي كان أفضل منا وأكثر تركيزًا وجاهزية، لقد فازوا علينا في كل شيء؛ بدنيًا وتكتيكيًا وفي كل شيء".

وأضاف: "لاعبو السد كانوا أساسيين في المنتخب القطري بخليجي 24، لذلك عانوا من الإرهاق والتعب وضغط مباريات، وهذه هي النتيجة".

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وعن رسالته لجمهور الزعيم: "هناك جماهير تحب النتائج وأخرى الأداء، ونحن مقصرون كثيرًا مع جماهيرنا، نحن متعودون على اللعب على البطولات والمراكز الأولى، نفعل كل ما بوسعنا، لكن هناك أخطاء دفاعية وأنا لا أسجل أمام المرمى، نفس النتائج في الدوري، لا نعرف أين مشكلتنا، هناك إدارة ومدرب هم من يقيمون المرحلة".

يذكر أن الفوز منح بطل أفريقيا المركز الخامس على العالم، بجانب انتعاش خزينته بمليون ونصف دولار، أما الزعيم فيأتي في المركز السادس والأخير بالبطولة ويحصل على مليون دولار.