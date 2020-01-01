ثالث اللاعبين - إصابة جديدة في الترجي قبل مواجهة الزمالك

باب سويقة يحل ضيفًا على الزمالك في 28 من فبراير الجاري

دخل ماهر بالصغير؛ جناح أيسر الترجي التونسي، اليوم الأحد، ضمن مصابي الفريق قبل المواجهة المصيرية أمام الزمالك المصري.

باب سويقة من المنتظر أن يحل ضيفًا على الفارس الأبيض في 28 من الشهر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يقام لقاء الإياب في السادس من مارس المقبل.

وقبل مواجهة فريق الدم والذهب ظهر اليوم أمام حمام الأنف، بالجولة الـ16 من الدوري التونسي، تعرض بالصغير لإصابة بالتواء على مستوى الكاحل خلال عمليات الإحماء، ليضطر معين الشعباني؛ المدير الفني للفريق، لاستبداله والدفع بالطيب المزياني بدلًا منه في التشكيل الأساسي.

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ومن المقرر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية، لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب، وما إذا كان سيلحق بالمباراة القارية أما لا.

إصابة بالصغير هي الثالثة في صفوف الترجي قبل لقاء الزمالك، إذ تأكد بشكل رسمي غياب الثنائي المدافع سامح الدربالي والمهاجم طه ياسين الخنيسي.

وكان باب سويقة قد التقى بالفارس الأبيض في 14 من الشهر الجاري، على استاد جاسم بن ثاني بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن كأس السوبر الإفريقي، وانتصر الفريق المصري بثلاثية مقابل هدف وحيد.