في سبع دقائق - الترجي يسقط الرجاء على أرضه بدوري الأبطال

باب سويقة سيطر على الشوط الأول ثم كانت الأفضلية بالنسور في الثاني

أسقط الترجي التونسي، فريق الرجاء المغربي على أرضه ووسط جمهوره بثنائية نظيفة، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

الضيف لم يمنحوا النسور فرصة لجس النبض، فتقدموا أولًا في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، عن طريق تسديدة أنيس البدري من داخل منطقة الجزاء.

وبعد بسبع دقائق فقط من الهدف الأول، عزز إبراهيما واتار من تقدم باب سويقة بإحراز الهدف الثاني.

فريق الدم والذهب قدم شوطًا مميزًا، وسنحت له عدة فرص خطيرة، فيما انقلب الحال في الشوط الثاني، وتحرر الرجاء وضغط الضيوف في وسط ملعبهم في أغلب الوقت.

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وفي الدقيقة 73، ترجم الأخضر سيطرة على الـ45 الثانية بهدف من رأسية سند الورفلي إلا أن حكم الراية أشار بوجود تسلل، ليتم إلغاء الهدف.

المباراة شهدت تغييرين اضطراريين، الأول من نصيب النسور، حيث أصيب بدر بانون في الـ20 دقيقة الأولى، بينما في الـ20 دقيقة الأخيرة خرج من الترجي واتارا متأثرًا بإصابته ونزل طه ياسين الخنيسي بدلًا منه.

الفوز منح باب سويقة صدارة المجموعة الأخيرة برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع شبيبة القبائل الجزائري ومتفوقًا عليه بفارق الأهداف، بينما يحل الرجاء أخيرًا رفقة فيتا كلوب الكونغولي دون أي نقاط.

ومن المقرر أن يحل الرجاء ضيفًا على فيتا كلوب في الجولة الثانية، بينما يستضيف الترجي الفريق الجزائري في السادس من ديسمبر المقبل.