التدوير وحلم الأبطال .. هل يخسر جوارديولا الثلاثية في أسبوع واحد؟

اختبار صعب أمام المدرب الإسباني

يعتبر بيب جوارديولا من أشد المدربين المؤيدين للتدوير، حيث ينتهج هذه السياسة بشكل واضح في مسيرته، وخاصة مع فريقه الحالي مانشستر سيتي.

الموسم الحالي لسيتي يمكن من خلاله أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه بثلاثية غير مسبوقة له على الجانب المحلي والأوروبي.

سيتي يلعب غدًا ضد توتنهام في نهائي كأس رابطة المحترفين، ويواجه باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنفس الأسبوع.

وأما من ناحية الدوري الإنجليزي، سنجد أن الفريق أصبح على أعتاب الحصول على اللقب باحتلاله المركز الأول بـ77 نقطة بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد الثاني.

الأرقام لا تكذب

لو نظرنا إلى قلوب الدفاع، أكثر الأماكن حاجة إلى الاستقرار سنجد أن جوارديولا يعتمد بشكل كبير على المداورة بين اللاعبين.

إيميريك لابورت خاض 24 مباراة، مقابل 43 لروبن دياش القادم من بنفيكا، و30 لصالح جون ستونز الذي استعاد بريقه من جديد.

وفي الوسط لعب كيفين دي بروينه الذي عانى من بعض الإصابات 35 مباراة، مقابل 46 لرودري، 39 لبرناردو سيلفا، 43 للشاب فيل فودين و30 لفيرناندينيو و39 لإلكاي جوندوان.

البعض منهم ظهر كبديل لكن عدد الدقائق يتقارب بصورة كبيرة باستثناء فيرناندينيو الذي لعب معظم مشاركاته كبديل.

وفي الهجوم لعب رحيم سترلينج 42 مباراة، مقابل 35 لجابرييل جيسوس، فيران توريس 31 ورياض محرز 42 مباراة حتى الآن.

ضريبة التدوير

المدرب الإسباني أهدر فرصة الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، بسبب التشكيل الذي لعب به ضد تشيلسي في نصف النهائي.

جوارديولا اعتمد على زاك ستيفن كحارس مرمى، ولابورت في قلب الدفاع بدلًا من التألق ستونز وبنجامين مندي كظهير أيسر.

وبدلًا من الاستعانة بالمتألق جوندوان من البداية، اعتمد على فيرناندينيو بجوار رودري، ولعب كذلك توريس على حساب محرز في الجناح الأيمن.

النتيجة الحتمية لهذا القرار كانت أداء باهت ضد البلوز، وخسارة البطولة بعد الخسارة بهدف دون رد سجله المغربي حكيم زياش.

قمة لا تحتمل المجازفة

الأمور تبدو هادئة بالنسبة للدوري الإنجليزي، ومن الطبيعي أن يداور جوارديولا في البطولة التي ضمنها بصورة كبيرة.

سيتي لديه مواجهات سهلة نسبيًا ضد كريستال بالاس، نيوكاسل، برايتون وإيفرتون يستطيع من خلالها حسم اللقب لصالحه، بينما يلعب ضد تشيلسي في الجولة 35.

الفريق يلعب غدًا ضد توتنهام، وهو في مأزق حيث يلتقي في نفس الأسبوع مع باريس سان جيرمان، نحو الحلم الأهم لجوارديولا ومانشستر سيتي.

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التدوير والتضحية ضد توتنهام في نهائي كأس الرابطة، يبدو منطقيًا من أجل المواجهة المنتظرة ضد الفريق الفرنسي.

هل يتجه جوارديولا لهذه التضحية؟ أم يحاول الموازنة بين المباراتين ويدفع الثمن غاليًا بخسارة البطولتين في أسبوع واحد؟

جوارديولا تعرض لاتهامات عديدة بسبب قيامه بالمبالغة في التدوير ببعض المباريات، والدفع بلاعبين في أماكن غير مراكزهم، لذلك الاختبار سيكون في غاية الأهمية لتغيير هذه الصورة تمامًا.