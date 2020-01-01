التحليل | خطأ سيتين وثقة زيدان تمنح ريال مدريد الفوز بالكلاسيكو

أبرز نقاط فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو

خسر برشلونة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في "سانتياجو برنابيو" للمرة الأولى بالدوري الإسباني منذ 2014 وخطف معه صدارة الليجا.

برشلونة لعب بصورة جيدة في الشوط الأول لكن انهار بالشوط الثاني بصورة كبيرة كما ارتكب المدرب كيكي سيتين أخطاءً في التعامل مع التغييرات مما أفسد فرصته في العودة.

النقطة البارزة في ريال مدريد أنّه فريق يعتمد على المهارات الفردية أكثر من أي شيء آخر، فبالتالي لو كان اللاعبون في أفضل مستوياتهم تتوقع منهم تقديم مباريات مميزة ولكن لو تأثروا نفسيًا تختلف الأمور.

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ريال مدريد نزل بالتشكيل الذي اتبعه المدرب زين الدين زيدان كثيرًا في المباريات السابقة باللعب 4-4-2 الماسية بوجود إيسكو صانع للألعاب وفالفيردي على اليمين وكروس على اليسار.

جبهة مارسيلو/فينيسيوس هي الأنشط حتى أن أكثر من 50% من هجمات النادي الملكي جاءت على الرواق الأيسر.

بينما برشلونة لعب 4-4-2 أيضًا ولكنها مسطحة، إذ يتواجد فيدال على الرواق الأيسر مع سيميدو لخنق هذه الجبهة بينما يلعب دي يونج مع ألبا وفي العمق بوسكيتس وأرتور.

برشلونة في الشوط الأول كان أكثر هدوءًا ويحاول تسيير المباراة على طريقته، بينما النادي الملكي نجح في إخراج الكرة بسرعة ونقلها باستمرار إلى مارسيلو أو فينيسيوس لأجل الكرة العرضية ولكن دون فعالية.

زيدان هذه المرة لم يضع لاعبًا لمراقبة ميسي بل اعتماد على تعقيد زوايا التمرير إلا أنّه لم يكن ناجحًا بما يكفي فظهر البرغوث حرًا بصورة كبيرة.

تحركات الأطراف في الفريقين جاءت من جانب واحد، مارسيلو أنشط من كارفاخال وسيميدو كذلك مقارنة بألبا، والأهم أن سيميدو كان جيدً للغاية في النواحي الهجومية والدفاعية.

النشاذ الوحيد في برشلونة هو صامويل أومتيتي الذي تمركز كثيرًا في الشوط الأول بصورة خاطئة ونجح فالفيردي بمساعدة كارفاخال بتشكيل خطورة لكنها لم تكن كبيرة بسبب الاعتماد الأكبر على مارسيلو.

الشوط الأول أيضًا لخص أزمة ريال مدريد التهديفية، فخروج بنزيما المكرر من منطقة الجزاء وصعوبة الاختراق من جانب فينيسيوس جعل الفريق لا يمثل أي خطورة على مرمى أندريه تيرشيتجن.

في الشوط الثاني، تحرك ريال مدريد بصورة أفضل دون كرة وضغط أحسن على دفاعات برشلونة مما جعل الهجمات أخطر.

الثنائي الذي يخرج بالكرة أرتور ودي يونج لعبا بصورة سيئة، ربما تحسن دي يونج قليلًأ في الشوط الثاني لكن أرتور تراجع بصورة كبيرة وربما العامل البدني له دور.

لو نظرنا إلى هدف ريال مدريد الأول نجد أن خروج فيدال أثر بصورة سلبية وذلك لأن برايثوايت لم يلعب كمهاجم صريح وإنما جناح أيمن وتمركز بصورة سيئة جدًا في الهدف.

برشلونة عانى كثيرًا على الصعيد البدني، كما أنّ تغييرات سيتين لم تكن مناسبة ورغم تقديم عدد كبير من اللاعبين لمستوى جيد ولكن صحوة الشوط الثاني للملكي كانت أقوى.

ريال مدريد لعب على أخطاء برشلونة وتحلى بالثقة خاصة بعد تسجيل الهدف الأول ومن خلال هذه الأخطاء استطاع فك طلاسم كلاسيكو الليجا بعد سنوات من التراجع.