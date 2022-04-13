"التحكيم الرياضي" تمنح أتلتيكو مدريد قبلة الحياة قبل مباراة مانشستر سيتي

علقت محكمة التحكيم الرياضي "تاس" عقوبتها لفريق أتلتيكو مدريد بسبب رفع جماهيره الشعارات النازية في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

بذلك يستطيع الجمهور أن يحضر بالسعة الكاملة على ملعب واندا ميتروبوليتانو بعد أن كانت قد أمرت بتحجيم جزئي لحضور المباراة وصل إلى 5000 مقعد في الملعب.

وأوضح نادي أتلتيكو مدريد في بيان رسمي صباح اليوم: "استجابت (تاس) لطلبنا وعلقت مؤقتًا الإغلاق الجزئي لملعب واند ميتروبوليتانو، سيتمكن جميع الأعضاء والمشجعين الذين لديهم تذكرة موسمية أو مقاعد لمباراة الليلة من الوصول إلى الملعب بشكل اعتيادي".

وكانت المحكمة قد أمرت بإغلاق أجزاء من الملعب أمام الجماهير في مباراة العودة بعد السلوك "التمييزي" في الذهاب برفع المشجعين شعارات نازية وأداء تحيات غير مصرح بها في الملاعب.

كما ألزمت المحكمة أتلتيكو مدريد في حيثيات قرارها المتعلق برفع لافتة يكتب عليها: "لا للعنصرية" إلى جوار شعار "يويفا".

ويطمح رجال المدرب دييجو سيميوني في تعويض التأخر ذهابًا أمام مانشستر سيتي بنتيجة هدف نظيف سجله البلجيكي كيفن دي بروينه، حين يستقبلون مانشستر سيتي أحد أهم المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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