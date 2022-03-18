"التحكيم الرياضي" ترفض رحمة روسيا قبل تصفيات المونديال

رفضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" طلبا روسيا بتجميد قرار إيقاف فرقها الكروية قبل مباريات الأسبوع المقبل في تصفيات كأس العالم قطر 2022.



الاتحاد الروسي لكرة القدم طالب "كاس" بشكل طارئ أن يلغي قرارات الإيقاف مسبقًا قبل إقامة تلك الجولة من التصفيات، ولكن قرار التجميد الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد بدء العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا، يبدو جادا للغاية وستكون أولى محطات تنفيذه في 24 مارس الجاري وهو الموعد الذي كان مقررا فيه إقامة مباراة روسيا أمام بولندا لحساب تصفيات كأس العالم.



وكان من المقرر أن يواجه الفائز من تلك المباراة واحدا من منتخبي السويد والتشيك بعد 5 أيام لاحقة، على بطاقة الصعود إلى المونديال.



البلدان الثلاثة ترفض اللعب مع روسيا

وإلى جانب تأكيد محكمة التحكيم الرياضي على قرارها، فإن البلدان الثلاثة التي يفترض أن يواجه أحدها أو اثنان منها روسيا رفضوا اللعب رياضيا مع روسيا قبل إصدار "فيفا" و"يويفا" أي قرارات باستبعاد الفرق والمنتخبات الروسية والبيلاروسية من مسابقاتهما.



وجاء بيان المحكمة اليوم الجمعة كالتالي: "القرار المتخذ يظل موضع قوة، وكل الفرق والأندية الروسية ستظل ممنوعة من المشاركة في مسابقات فيفا".



القلق الروسي من عقوبات مستقبلية

ويسعى الاتحاد الروسي لكرة القدم لبدء جولة جديدة من محاولة إلغاء القرار الرياضي ولكن إجراءات محكمة التحكيم المستمرة أضيف إليها تشكيل فريق من المحكّمين الذين سيدرسون الأمر من كافة جوانبه، وفق البيان الصادر اليوم.



لكن القلق الروسي قد يكون في محله إن ركزوا في منع عقوبات أطول مدة في الفترة المقبلة، ستعني فقدان الرياضة الروسية المزيد من قوتها، خصوصًا مع استمرار العملية العسكرية في الجارة أوكرانيا، التي ألغيت مباراتها المقبلة أمام أسكتلندا في تصفيات كأس العالم بدورها.

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