التتويج لم يكف أنشيلوتي .. الإيطالي يعاتب مودريتش على تمريرة خاطئة!

توج الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط نادي ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر الإسباني 2022، ورغم ذلك تلقى عتابًا من كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي على إضاعة تمريرة.

ريال مدريد تمكن مساء الأحد من الفوز على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض.

وسجل مودريتش هدف المباراة الأول في الدقيقة 38 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، فتحت الباب أمام تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني للمرة 12 في تاريخه.

ماذا حدث بين أنشيلوتي ومودريتش؟

بعد تتويج مودريتش بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وعودته حاملًا جائزته، قابله أنشيلوتي لمعاتبته على تمريرة سيئة.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مقطع فيديو قصير قال فيه أنشيلوتي: "لقد أضعت تمريرة هناك، لماذا أنت سعيد؟" وهو يشير إلى طرف الملعب.

ليرد الكرواتي: "لقد قمت بثلاث تمريرات خاطئة فقط في الشوط الثاني".



الطبع كان ظاهرًا من طريقة أنشيلوتي أنه يمزح مع مودريتش، وانتهى بهما الأمر يتعانقان.

ماذا قدم مودريتش في نهائي السوبر الإسباني؟

إلى جانب الهدف الذي سجله في المباراة، لمس لوكا مودريتش الكرة 82 مرة خلال الدقائق التسعين التي لعبها.

وتمكن الكرواتي من القيام بـ58 تمريرة صحيحة من أصل 65 بنسبة دقة بلغت 89%.

كما فاز مودريتش بأربعة التحامات أرضية من أصل أربع محاولات، وخسر الكرة 10 مرات خلال المباراة.

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