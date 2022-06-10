التأكيدات تتواصل .. زيدان مدرب باريس سان جيرمان الجديد

المدرب الحُلم لإدارة بي إس جي يقترب من المنصب

أكدت عدة مصادر إسبانية وفرنسية أن زين الدين زيدان سيكون المدرب المقبل لباريس سان جيرمان، وذلك رغم رفضه في البداية المنصب.

وارتبط "زيزو" بتدريب بي إس جي في عدة مناسبات، ولكن التقارير أشارت دائماً إلى تفضيله انتظار منصب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، وعدم اقتناعه بمشروع باريس.

ماذا قالت آخر التقارير بخصوص زيدان وباريس سان جيرمان؟

الصحفي في "أوندا مدريد" رامون فوينتيس أكد أن الصفقة بين زيدان وباريس قد تمت، وأن المدرب الفرنسي سيسافر إلى قطر للاجتماع مع ملاك النادي من أجل حسم التفاصيل الأخيرة.

الصحفي دانييلي رولو من "RMC"، والذي كان من أوائل من أعلنوا تجديد عقد كيليان مبابي مع باريس، قال في برنامجه إن زيدان سيدرب باريس الموسم المقبل رغم نفي كل وسائل الإعلام الفرنسية نيته قبول المنصب.

مستشار زيدان آلان ميلياتشيو، تحدث مع "ليكيب" وأكد عدم صحة التقارير بخصوص اتفاق بين المدير الفني وباريس سان جيرمان.

ما هو الموقف حالياً في بي إس جي؟

تشير كل التقارير إلى رحيل ماوريسيو بوتشيتينو عن منصبه في تدريب الفريق، ونشر الأرجنتيني عدة منشورات عبر حسابه على إنستجرام استعرض فيها أفضل لحظاته، ما اعتبره البعض رسائل وداعية.

وأرسل بي إس جي نفياً لوكالة الأنباء الفرنسية وكذلك إلى "RMC" رداً على الأنباء بخصوص اتفاق مع زيدان لخلافة بوتشيتينو.

وفي نفس السياق، تولى لويس كامبوس منصبه كمدير رياضي بشكل رسمي في الساعات الماضية خلفاً لليوناردو الذي قد يتجه إلى فالنسيا بحسب "آس".

وارتبط باريس بتعيين كريستوف جالتييه، مدرب نيس الحالي، لخلافة بوتشيتينو، ولكن لم يتم الدخول في مفاوضات بين الناديين بحسب آخر التقارير.

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