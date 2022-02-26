التاريخ يُعيد نفسه؟ ملعب نهائي دوري الأبطال يمنح باريس اللقب!

إن صدقت مقولة "التاريخ يعيد نفسه" فإن باريس سان جيرمان سيكون الأقرب لحصد دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

المباراة النهائية لدوري الأبطال نُقلت من سان بطرسبرج إلى ملعب فرنسا بسبب الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

ملعب فرنسا شهد ذكريات عظيمة لليونيل ميسي، فكان البُساط الذي حقق عليه رفقة برشلونة اللقب الأول لدوري الأبطال.

المصادفة أن ميسي كان يرتدي في ذلك التوقيت القميص رقم 30، وهو نفس رقم قميصه الحالي مع النادي الباريسي.

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لم يخض ميسي المباراة النهائية مع برشلونة عام 2006 أمام آرسنال هناك بسبب الإصابة، لكنه شارك قبلها في البطولة.

حتى يعيد التاريخ نفسه، سيتعين على ميسي أن يقود باريس سان جيرمان أولًا لعبور ريال مدريد في ثمن النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بي آس جي بهدف نظيف من توقيع كيليان مبابي في ملعب حديقة الأمراء.