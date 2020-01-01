التاريخ يشهد .. الدوري الإيطالي والإنجليزي سيمولان انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ 2009 وحتى اليوم والتاريخ لا يكذب

حسب صحيفة آس والتقرير المطول التي نشرته، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي هما المصدران الرئيسيان للدخل الذي كان ريال مدريد يمتلكه في السوق منذ عام 2009 وحتى اليوم.

ومنذ ذلك الحين تم بيع لاعبين مقابل 784 مليونًا: 41.5٪ تم نقلهم إلى إنجلترا و 34.6٪ إلى إيطاليا، الأمر الذي يقول بكل وضوح إن الدوري الإيطالي والبريميرليج سيكونان مصدر تمويل صفقة انتقال كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

تُظهر الدراسة التالية والتي نشرتها صحيفة آس أن الدوري الإنجليزي الممتاز والسيري آ هما المصدران الرئيسيان للدخل الذي يمتلكه ريال مدريد في سوق الانتقالات منذ عام 2009.

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مع الأخذ بهذا التاريخ المرجعي كما كان عندما بدأ فلورنتينو بيريز فترة ولايته الثانية وعندما أدرك مدريد أنه بحاجة إلى البيع من أجل تمويل عملياته الكبرى في السوق والتي عرفت عن بيريز في فترتيه.

جاء التغيير الكبير في تلك السياسة في صيف 2013 حين احتاج ريال مدريد لبيع عدد من نجومه لكي يمول الصفقة الأبرز وقتها جاريث بيل من توتنهام حين كان أفضل لاعب في البريميرليج.

وقتها انتقل جونزالو هيجواين إلى نابولي (40 مليون) وأوزيل إلى آرسنال (47) مليون من أجل شراء بيل (101) مليون يورو.

بعد عام، انتقل دي ماريا إلى مانشستر يونايتد (75 مليون) لشراء خاميس رودريجيز (80) مليون يورو، و اليوم، جعل نفقات كبيرة دون التخلي عن لاعبين بات حلمًا بعيد المنال. اللعب المالي النظيف لا يمكن التغلب عليه بطريقة أخرى.

منذ عام 2009، أنفق ريال مدريد 1.34 مليار يورو لشراء لاعبين. في نفس الفترة، تم بيع لاعبين مقابل 784. من هذا الدخل الإضافي يتصدر البريميرليج والسيري آ بالنسبة الأكبر.

أكثر من 41% تذهب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأكثر من 37% تذهب إلى الدوري الإيطالي، وهو ما يعني أن مجموعهما يصل إلى حوالي 88% من إجمالي ما حصل عليه ريال مدريد من بيع لاعبيه في هذه الفترة.

الآن مبابي هو العملية الأبرز بالنسبة لريال مدريد والتعاقد معه هو الهدف الذي يسعى الفريق الملكي من أجله ويوفر النفقات ويتخلى عن لاعبين صاعدين من أجل تحقيقه.

من أجل ذلك انتقل أشرف حكيمي إلى إيطاليا من بوابة إنتر وريجيلون إلى إنجلترا من بوابة توتنهام سيبايوس إلى آرسنال وخاميس إلى إيفرتون، ليتواصل تمويل صفقة مبابي من الدوري الإنجليزي والإيطالي.

زين الدين زيدان مدرب ريال، يعتبر مبابي هو الهدف الأول له، لتأمين مستقبل هجوم الفريق على المدى البعيد، تزامناً مع تقدم كريم بنزيما في العمر.

بعض التقارير الصحفية أكدت دخول برشلونة على الخط، من أجل خطف الصفقة التي ستكون بمثابة أقوى دعاية انتخابية منتظرة.

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ولكن في النهاية سيكون ريال مدريد هو الأقرب بسبب رغبة زيدان ورغبة اللاعب نفسه ورغبة النادي في إيجاد نجم شباك بعد رحيل كريستيانو رونالدو وعدم الحصول على ما تم انتظاره من هازارد.