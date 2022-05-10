التاريخ وتألق بنزيما .. مانشستر سيتي يدين بالفضل إلى الفرنسي في ضم هالاند

كل المؤشرات تؤكد الآن حتمية انتقال النرويجي إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، ويبدو أنه لا يفصلنا عن الإعلان الرسمي سوى أيام قليلة.

وفي الحقيقة، فإن ارتباط هالاند بنادي مانشستر سيتي طويل للغاية، ولا يزال هناك موظفون يعملون في النادي حملوا النرويجي بين أحضانهم عندما كان طفلًا.

آلف إينج هالاند، والد إرلينج، انتقل إلى مانشستر سيتي قبل شهر واحد من ولادة نجله في إنجلترا، منذ ما يقارب من 22 عامًا.

وأثناء نشأته تم تصوير إرلينج بقميص مانشستر سيتي كثيرًا، وحضر مباريات الفريق في نهائيات الكأس في ويمبلي، ومباريات دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي تمكن من التفوق على ريال مدريد في سباق التعاقد مع هالاند، حيث تراجع النادي الملكي تمامًا عن فكرة ضم النرويجي.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، يدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الانسحاب إلى تألق الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد في الموسم الحالي، وهو العامل الذي أدى لانسحاب النادي الإسباني من الصفقة.

وانتهز مانشستر سيتي هذه الفرصة، وتفاوض مع والد هالاند وممثليه لعدة أشهر من أجل إتمام الصفقة بهدوء.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد كشفت التفاصيل المالية الخاصة بتعاقد مانشستر سيتي مع هالاند، وأن قيمة الصفقة يمكن أن تصل إلى 350 مليون يورو.

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