التابعي: مصطفى محمد أفضل من ميسي .. وطارق حامد لا يقارن بأحد

مدافع الزمالك السابق يثير الجدل

أكد بشير التابعي، مدافع نادي الزمالك السابق، على أنه يرى بأن المهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب جلطة سراي التركي، أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي الزمالك.

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بشير قال خلال تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "لو خيرت بين مصطفى محمد والأرجنتيني ليونيل ميسي، سأختار المهاجم المصري بكل تأكيد، لأن هذه هي وجهة نظري".

وبعد سؤاله من الأفضل، طارق حامد أم المالي أليو ديانج، رد مدافع الزمالك السابق تابع: "لا يوجد مقارنة بين الثنائي، لأنني أرى أن طارق حامد الأفضل بكل تأكيد".

واختتم بشير تصريحاته قائلًا: "طارق حامد خط أحمر، ولا يجوز أن يتم طرح اسمه في أي مقارنة مع لاعب آخر، لأنني أرى أنه الأفضل في مركزه".

مصطفى محمد تألق رفقة جلطة سراي التركي، واستطاع أن يسجل 4 أهداف خلال أول 5 مباريات له رفقة الفريق التركي، ليصبح واحدًا من أهم عناصر فريقه.