التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال يفسد صفقة دي ليخت لبرشلونة

النادي الكتالوني كان قريبًا من الإعلان الرسمي عن صفقة دي ليخت

توقفت المفاوضات بين برشلونة وأياكس لأجل التعاقد مع ماتياس دي ليخت، قائد الفريق الهولندي، مع اقتراب الأخير من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يسعى لضم دي ليخت بعد إتمام التعاقد مع فرينكي دي يونج مقابل 75 مليون يورو بجانب المتغيرات.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة اتفق مع أياكس واللاعب على جميع تفاصيل الصفقة وكان من المقرر الإعلان الرسمي نهاية الشهر الماضي حال خروج بطل هولندا من دوري الأبطال.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ تألق دي ليخت وتسجيله هدف الفوز على يوفنتوس، وكذلك فوز أياكس في ذهاب نصف النهائي أجّل الإعلان عن الصفقة.

أحدهم اقترب انتقاله إلى برشلونة 🔴🔵 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

وأوضحت الصحيفة أنّ وكيل أعمال اللاعب، مينو رايولا، يفضل الانتظار حتى وصول أياكس لنهائي التشامبيونزليج وكذلك لأجل تسويقه في أكثر من نادي.

وأوقف وكيل الأعمال جميع المفاوضات مع برشلونة بهدف زيادة قيمة الصفقة والحصول على أكبر مكسب من مغادرة دي ليخت قلعة "يوهان كرويف أرينا".

وكانت التقارير الصحفية ًأشارت إلى رغبة أياكس في التعاقد مع كارليوس آلينا على سبيل الإعارة من برشلونة ضمن صفقة دي ليخت.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة أياكس في استعارة ريكي بويج من الرديف لموسم.