البوكسينج داي - تاريخ مباريات أعياد الميلاد وأرقام صادمة

كل ما تريد معرفته عن تاريخ البوكسينج داي وفترة أعياد أعياد رأس السنة 2020، تطوراته والفوائد والأضرار وأبرز الأرقام التاريخية.

الحدث الأبرز في الكرة الإنجليزية وجمهورية بريطانيا بشكل عام، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع حول العالم احتفالات أعياد الميلاد لقضاء العطلة، فإن الاحتفالات في الجمهورية البريطانية تكون بطريقة مختلفة.

"البوكسينج داي" الحدث الأكثر إثارة للجدل في إنجلترا ما بين متعة الجماهير وضغط المباريات وشكوى المدربين والعائد المادي الكبير.

دخول البوكسينج داي لكرة القدم وتطوراته

البوكسينج داي هو يوم 26 ديسمبر من كل عام حيث اعتاد المواطنون في بريطانيا تبادل الهدايا احتفالًا بأعياد الميلاد، وهو السبب الشائع لهذه التسمية.

يرجع البعض أيضًا سبب التسمية إلى الازدحام الشديد في الشوارع بعد الاحتفالات إضافةً إلى بعد الاشتباكات التي تحدث بين المواطنين ثم بين الجماهير بعد ذلك، أي أنه أقرب للملاكمة أكثر من صنادق الهدايا.

جرت العادة على أن تقام كل مباريات الأسبوع في البريميرليج والدوريات في إنجلترا وبريطانيا بكل درجاتها إلى جانب مباريات الركبي في يوم واحد وفي نفس التوقيت، قبل أن يتم تغيير بعض مواعيد المباريات في السنوات الأخيرة.

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بداية مصطلح البوكسينج داي في كرة القدم كانت يوم 25 ديسمبر 1860 ، عندما التقى شيفيلد يونايتد وهالام، الناديين الأقدم في العالم، وانتهت بانتصار شيفيلد بثنائية نظيفة.

استمرت مباريات البوكسينج داي تقام يوم 25 ديسمبر حتى قرر الاتحاد الإنجليزي عام 1959 تعديل الموعد إلى 26 ديسمبر لإعطاء الفرصة للاعبين والمدربين من أجل الاستمتاع بالعطلة.

الاتحاد الإنجليزي كان يتدخل أيضًا في القرعة لكي يتم إقامة الديربيات والمباريات التي لا تحتاج لسفر كبير من الجماهير أو الأندية نظرًا لقلة حركة القطارات ووسائل المواصلات في فترة أعياد الميلاد.

تدخل كان مفيدًا للكثيرين حتى وقعت اشتباكات قوية في ديربي شيفيلد بين شيفيلد وينزداي وشيفيلد يونايتد عام 1979 نتج عنها إصابة 25 مشجعًا والقبض على 50 آخرين، ليُبعد الاتحاد نفسه تمامًا عن القرعة.

فوائده وأضراره

تمثل فترة أعياد الميلاد متعة كبيرة لعشاق البريميرليج حيث تقام العديد من المباريات في فترة زمنية قصيرة كما أنها تشهد العديد من النتائج المفاجئة والمواجهات المثيرة بين الفرق.

يستفاد الاتحاد الإنجليزي من إقامة كل المباريات في الدوريات بكل درجاتها إلى جانب كل دوريات بريطانيا ما يرفع نسبة المشاهدة إلى الدرجة القصوى فتزداد العوائد المادية.

تعاني كل الفرق من الإجهاد بسبب ضغط المباريات في فترة زمنية قصيرة مما يتسبب في كثرة الإصابات.

بعيدًا عن فترة أعياد الميلاد، فالدوري الإنجليزي هو الدوري الوجيد في العالم الذي لا يتوقف في أعياد الميلاد فلا يتم إعطاء الفرصة للاعبين للراحة .

كثيرًا ما اشتكى المدربون من إقامة المباريات في هذا التوقيت مع مطالبات كبيرة بتغيير مواعيد المباريات في هذا التوقيت.

أرقام البوكسينج داي

أكثر الفرق تحقيقًا للانتصارات في البوكسينج داي خلال البريميرليج هو مانشستر يونايتد برصيد 19 انتصارًا.

أكثر لاعب شارك في عدد متتالي من المباريات خلال البوكسينج داي هو فرانك لمبارد برصيد 16 مباراة.

أكبر انتصار في تاريخ البوكسينج داي كان من نصيب نورويتش على برايتون بنتيجة 0/18 في مباراة لم يحضر فيها إلا خمسة لاعبين فقط من برايتون ليضطر لإكمال فريقه من الجماهير.

أكثر الفرق مشاركةً في البوكسينج داي منذ انطلاق الدوري الإنجليزي هي ويست بروميتش برصيد 102 مباراة.

أكثر لاعب سجل أهداف في البوكسينج داي هو روبي فاولر مهاجم ليفربول ومانشستر سيتي وليدز يونايتد السابق برصيد تسعة أهداف.

عام 1963 شهد عدد الأهداف الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 66 هدف، بينما كان عام 1999 هو صاحب النصيب الأكبر منذ بداية البريميرليج برصيد 35 هدف.