البليهي لجماهير الهلال: عيدية الأضحى في محيط الرعب

ثقة كبيرة لدى مدافع الزعيم بعد ريمونتادا ملعب "الجوهرة المشعة"



أطلق مدافع نادي الهلال علي البليهي، العنان لنفسه بعد الفوز العريض الذي حققه فريقه على حساب مواطنه الأهلي بنتيجة 4-2 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

ورغم تأخر الزعيم مرتين في النتيجة خارج قواعده، إلا أنه عاد إلى المباراة بريمونتادا لا تصدق، كان بطلها الفرنسي بافاتيمبي جوميز، الذي سجل بمفرده ثلاثة أهداف –هاتريك-، قبل أن يطلق عبد الله الحافظ رصاصة الرحمة الرابعة قبل النهاية بثماني دقائق.

وبعد المباراة، احتفل البليهي على طريقته الخاصة، بنشر صورة جماعية مع رفاقه من داخل غرفة خلع ملابس ملعب "الجوهرة المشعة"، وعلق عليها قائلاً " الحمدلله بدأنا والله يجعله موسم خير علينا في الهلال".

5 ملاحظات من انتصار الهلال الكبير على الأهلي في آسيا✍️

👈https://t.co/SKhzykZxeh pic.twitter.com/HUbnmoamWA — موقع قول السعودي (@GoalSA) August 6, 2019

في الوقت ذاته، لفت إلى أن الرباعية ليست نهاية المطاف، بقوله "مبروك لجماهيرنا العظيمة وموعدنا الشوط الثاني في محيط الرعب لنكمل ما بدأناه ونقدم لكن هدية وعيدية العيد .. مبروك يا زعماء".

وبطبيعة الحال، يقصد البليهي أن فريقه سيكون حاضرًا لإقصاء جاره الساحلي في مباراة العودة، التي سيستضيفها ملعب "جامعة الملك سعود" مساء الثلاثاء المقبل، الذي سيتوافق مع ثالث أيام عيد الأضحى.