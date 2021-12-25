"البليهي غاب طوال الموسم وفجأة أصبح أسطورة، احتفاله هو الأسوأ في التاريخ"

رغم مرور ما يزيد عن شهرين على مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا واحتفال علي البليهي الشهير بالفوز الأزرق والتأهل للنهائي، إلا أن ردود الفعل على اللقاء والاحتفال مازالت مستمرة، وآخرها كان من الناقد الرياضي مبارك الشهري.

الهلال كان قد تخطى النصر بهدفين مقابل هدف واحد وصعد إلى نهائي دوري أبطال آسيا، حيث هزم بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في الرياض وتُوج باللقب الثمين.

ماذا قال الشهري عن احتفال البليهي أمام النصر؟

الناقد الرياضي انتقد مجددًا احتفالية البليهي، بل ووصفها بأنها، بجانب احتفالية سابقة لنجم الهلال طارق التائب، الأسوأ في تاريخ كرة القدم السعودية.

الشهري يرى أن البليهي لم يُقدم في مباراة نصف النهائي أي شيء يُذكر، بل إنه كان مثل الحاضر الغائب في موسم الهلال بالكامل، لكن تلك اللقطة فقط حولته إلى أسطورة لدى جماهير الفريق.

وأضاف "علي البليهي لم يظهر أبدًا في مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لم يتواجد في الملعب خلال الـ90 دقيقة، ولكنه أصبح أسطورة باحتفاله الذي لم يستفز أحد سوى عامل الإضاءة في الملعب لأنه تأخر عن إتمام عمله".

"أرى أن أسوأ احتفالين في تاريخ كرة القدم السعودية هما احتفال طارق التائب مع اللاعب البرازيلي أو الأرجنتيني، واحتفال البليهي أمام النصر".

ماذا فعل البليهي عقب فوز الهلال على النصر؟

المدافع السعودي الذي لعب مباراة جيدة جدًا أشعل الأحداث عقب صافرة النهاية بدخوله في مشادة كلامية مع عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين اللاعبين وتدخل من حسين عبد الغني المدير التنفيذي للعالمي.

البليهي وبعد فض تلك الاشتباكات لم يصمت، بل واصل احتفاله الصاخب بالفوز الثمين، وذلك بغرس علم أزرق في وسط ملعب مرسول بارك في رسالة مفادها "تم احتلال الملعب النصراوي من القوات الهلالية".

هذا التصرف أثار جدلًا واسعًا في تويتر، إذ احتفلت به جماهير الهلال كثيرًا ورأته اللقطة الأجمل والخالدة في الانتصار المهم، فيما شن إعلاميون نصراويون حملة كبيرة ضد اللاعب وطالبوا بإيقافه متهمين إياه بسوء السلوك.

متجر الهلال الرسمي استغل الحادثة جيدًا وطرح قمصان خاصة تحمل صورة البليهي وهو يغرس العلم، وقد تفاعل الجمهور بقوة واشترى كل الكمية التي طُرحت خلال ساعات قليلة.

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