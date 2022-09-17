"البليهي اجتمع مع إدارة النصر، وهذا موقف الهلال الثابت من التجديد"

المدافع السعودي أحد العناصر المهمة في الهلال

اختلف الضيوف في حلقة الأمس من برنامج الحصاد الرياضي حول مستقبل علي البليهي وإن كان سيُواصل رحلته مع الهلال أم ينتقل للجار النصر.

الصحفي علي هبة أوضح خلال تصريحاته للبرنامج المذاع عبر قناة 24 الرياضية السعودية يوم أمس أن موقف الإدارة الهلالية من حيث تجديد العقد ثابت ولم ولن يتغير، وهو تقديم عرض للتجديد لموسم واحد مقابل 4.5 مليون ريال سعودي.

وفجر هبة مفاجأة كبيرة حين أكد أن مساء أمس، وتحديدًا بعد نهاية مباراة الهلال أمام الوحدة في دوري روشن السعودي، شهد اجتماعًا بين البليهي وإدارة النصر للحديث عن انتقال اللاعب لملعب مرسول بارك خاصة في ظل دخوله الفترة الحرة من عقده.

الهلال كان قد هزم الوحدة بثلاثة أهداف دون رد في الرياض وقد بدأ البليهي اللقاء من بدايته في ظل غياب الكوري الجنوبي جانج هيون سو للإصابة.

واختلفت المصادر حول التاريخ المؤكد لانتهاء عقد البليهي مع الهلال، إذ أشار البعض إلى أنه يناير 2023 فيما أكد البعض الآخر أن العقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أي صيف 2023، علمًا أن الهلال كان قد أعلن تجديد عقد اللاعب لـ3 سنوات في يناير 2020.

الصحفي المخضرم عدنان جستنية أكد خلال تصريحاته في نفس البرنامج أن إدارة الهلال تتمسك بعرضها المقدم سابقًا للاعب ولن تزيده أبدًا.

وأضاف "إدارة الهلال لن تزيد أبدًا من عرضها لتجديد عقد البليهي، بل ربما تغض النظر تمامًا عن التعاقد معه، ولذا أقول من الآن مبروك لنادي النصر الحصول على اللاعب".

Shahid Shahid

الصحفي حماد الدوسري اختلف مع زميليه، هبة وجستنية، وأوضح أن البليهي لم يدخل بعد الفترة الحرة في عقده وأنه باقٍ مع الهلال.

إذ قال "الزميلان علي هبة وعدنان جستنية ذكروا أن البليهي قريب من النصر، مما يعني أنه دخل الفترة الحرة وهناك مفاوضات معه، لكني أقول لكم تلك المعلومات وسجلوها علي .. البليهي لم يدخل الفترة الحرة في عقده بعد ولم يجلس مع إدارة نادي النصر، وهو باقٍ مع الهلال بنسبة 90%، هذا إن لم تكن 100%".