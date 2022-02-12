البقاء أم الرحيل؟ اتحاد كرة القدم السعودي يحسم موقف رينارد

المدرب الفرنسي سبب حالة من الانقسام في الشارع والإعلام السعودي

تسبب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية في حالة من الانقسام في الشارع والإعلام السعودي بعدما بدأ بطولة كأس العالم قطر 2022 بصورة رائعة وأنهاها بشكل مخيب جدًا.

الأخضر افتتح مشواره في المونديال بالفوز على الأرجنتين ثم سقط أمام بولندا لكن مع تقديم عرض قوي، ورغم أنه كان بحاجة للفوز لضمان التأهل مباشرة إلى دور الـ16 أو على الأقل التعادل وانتظار هدايا مواجهة بولندا والأرجنتين إلا أنه خسر أمام المكسيك في الجولة الختامية وقدم أداءً محبطًا للغاية.

هذا التباين في الأداء جعل البعض يُطالب برحيل المدرب الفرنسي فيما التمس له البعض الآخر الأعذار بسبب الإصابات العديدة وطالب باستمراره.

صحيفة الرياضية السعودية تواصلت مع مصدر مسؤول في اتحاد كرة القدم السعودي وقد حسم الأمر تمامًا بالتأكيد على أن رينارد مستمر في منصبه حتى نهاية عقده في 2027، مشيرًا إلى أنه سيقود الأخضر في كأس الخليج وكأس آسيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

المصدر الرسمي ذاته أكد عدم توقف دوري روشن السعودي خلال إقامة خليجي 25 في البصرة خلال يناير القادم، موضحًا أن القرار اتخذ بإرسال المنتخب الرديف أو الأولمبي المتوجه ببطولة غرب آسيا مؤخرًا وقد يتم تدعيمه ببعض نجوم الصف الأول بالتنسيق مع أنديتهم.