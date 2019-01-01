الكشف عن مواعيد مباريات ربع النهائي بكأس محمد السادس

ثمانية فرق تنافس على التأهل لنصف النهائي

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات دور ربع النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية 2020".

القرعة كانت قد أجريت في العاصمة السعودية "الرياض" في الرابع من ديسمبر الماضي، بمشاركة ثمانية فرق، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الاتحاد العربي ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وتقرر أن تقام مباريات ربع النهائي في الفترة من 23 من ديسمبر الجاري وحتى 15 من فبراير 2020.

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المباراة الأولى، ستقام بين الشباب السعودي والشرطة العراقي في 23 من الشهر الجاري، على استاد فيصل بن فهد بالرياض، على أن يقام لقاء الإياب في المنامة في 20 من يناير المقبل، ويُحدد الملعب لاحقًا.

المباراة الثانية، يلتقي بها الاتحاد السكندري المصري مع مواطنه الإسماعيلي في 28 من ديسمبر الجاري بالإسكندرية، على أن يقام الإياب في 20 من يناير بالإسماعيلية.

المباراة الثالثة، يستضيف بها اتحاد جدة السعودي فريق أولمبيك آسفي المغربي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بيوم 15 يناير، ويقام الإياب في 15 فبراير على ملعب المسيرة بأسفي.

المباراة الرابعة الأخيرة، تشهد مواجهة الرجاء المغربي الفائز من مواجهة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي، على أن يقام الذهاب في الرابع من يناير، على أحد ملعبي بليدة بالجزائر أو مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة - حسب الفريق المتأهل - أما الإياب فيقام بالتاسع من فبراير على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.