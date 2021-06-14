"البطولات ليست بالمال .. وأندية أوروبية فعلت أضعاف الفرق السعودية وفشلت"

انتقاد لاذع من ناقد رياضي سعودي بسبب ربط البطولات بالمال

انتقد محمد الدويش الناقد الرياضي السعودي، من يربط تحقيق البطولات بالقيمة المالية التي صرفت على النادي في الموسم، وأكد عدم ارتباطهما ببعض مطلقًا.

وأوضح الناقد الرياضي أن هناك الكثير من الأندية التي قامت بإنفاق الكثير من الأموال على الفريق ولم يحققوا شيئًا وليس الأندية السعودية فقط.

وقال الدويش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أي تفكير هذا الذي يزن البطولات بالمصروفات؟".

وتابع الناقد الرياضي السعودي خلال حديثه قائلًا: "فيه أندية إنجليزية وإسبانية وإيطالية صرفت في الموسم المنصرم أضعاف ماصرفته أندية سعودية ولم تحقق بطولة".

واختتم الدويش تصريحاته: "الأندية في كل الدول تصرف وتحاول ولكن البطولات في النهاية لبعضها تحقيق البطولات لايخضع للمال فقط !".

وقامت الأندية السعودية خلال السنوات الأخيرة بإنفاق الكثير من الأموال خلال فترات الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية من أجل تدعيم فرقهم بقوة.