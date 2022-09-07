البشاير تنهال .. حمد الله ضمن حسابات المغرب في مونديال قطر 2022

حمد الله في طريقه للعودة إلى أسود الأطلس

تلقى المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم فريق نادي الاتحاد خبرًا سارًا اليوم الأربعاء، بعد أن تم رفع الإيقاف من جانب مركز التحكيم الرياضي.

ما هي تفاصيل قضية حمد الله وقرار مركز التحكيم الرياضي؟

قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم في أغسطس الماضي، إيقاف حمد الله، بسبب القضية المعروفة باسم التسجيلات.

Shahid

العالمي حصل على تسجيلات لمكالمة صوتية، جمعت حمد الله بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي بالاتحاد، يحرضه بها على الرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

وبعد أشهر من التحقيق، تأكدت اللجنة من صحة التسجيلات، لتقرر إيقاف اللاعب أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر مع تغريمهما ماديًا، وحرمان النادي من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة.

العميد خاطب مركز التحكيم من أجل تعليق عقوبة المغربي، لحين نهاية البت في الاستئناف الذي تقدم به.

وأكد الاتحاد أنه بالفعل وصله خطاب موافقة من المركز على تعليق عقوبة الإيقاف، ليعود حمد الله للمشاركة في المباريات من جديد، بعدما كان غائبًا منذ بداية الموسم.

وبذلك من المقرر أن يظهر حمد الله مع النمور في المباراة المقبلة أمام الرائد، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وكان العميد قد افتتح الموسم بالفوز أمام العدالة 3-0، ثم تعثر بالتعادل أمام الاتفاق 0-0.

ما هو موقف حمد الله من الانضمام لمنتخب المغرب؟

كشف عبد الرحيم حمد الله شقيق مهاجم الاتحاد، خلال تصريحات لموقع "كووورة"، عن موقف شقيقه من العودة لمنتخب المغرب.

وقال عبد الرحيم: "هناك إشارات قوية لعودة حمد الله من أجل المشاركة مع المنتخب المغربي، في نهائيات كأس العالم قطر 2022".

وتابع: "حمد الله سيتمكن من المشاركة مع فريقه الاتحاد بشكل طبيعي، بعد قرار رفع العقوبة، ونشكر كل من سانده وأيضًا مركز التحكيم الرياضي السعودي النزيه".

واختتم شقيق مهاجم الاتحاد تصريحاته قائلًا: "لم نتلق اتصالات من فريق الوداد المغربي، ولكن وصلتنا استفسارات من أندية أجنبية تريد التعاقد معه، ولكن تركيز اللاعب كان منصبًا على الانتقال إلى الاتحاد".

يُذكر أن حمد الله لم ينضم لصفوف المنتخب المغربي، منذ أن كان في معسكر أسود الأطلس استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا